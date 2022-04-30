В парк «Остров фортов» в Кронштадт начали ходить метеоры из Петербурга

В парк &#171;Остров фортов&#187; в Кронштадт начали ходить метеоры из Петербурга
Парк "Остров фортов" в Кронштадте. Фото: пресс-служба Смольного

Открылся сезон навигации в парк «Остров фортов» в Кронштадте. Второй год подряд туда и обратно будут курсировать скоростные метеоры. Ежедневно будет совершаться не менее четырех рейсов в обе стороны. В особо загруженные дни будут запускаться дополнительные суда.

Также планируется, что для пассажиров будет запущен бесплатный шаттл между «Островом фортов» и Кронштадтским Морским собором, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Метеоры» отправляются от причала «Сенатская пристань» у Медного всадника. Они заходят на пристань Дворцовой набережной, а потом плывут в Кронштадт к причалу у форта «Петр Первый» на территории кластера «Остров фортов».

По словам председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, с воды Петербург совершенно особенный.

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