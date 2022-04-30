В Александровском саду в честь 350-летия со дня рождения Петра Первого посадили дуб

В Александровском саду в честь 350-летия со дня рождения Петра Первого посадили дуб
В Александровском саду посадили дуб. Фото: Пресс-служба администрации губернатора Петербурга

В Александровском саду в Петербурге в честь 350-летия со дня рождения Петра Великого посадили дуб. Акця прошла в рамках общегородского «Доброго субботника».

Отметим, Петр Первый сам сажал в Петербурге деревья. Так, в Сестрорецке и Петергофе он посадил целые рощи дубов, которые растут там до сих пор.

Всего этой весной в Петербурге будут посажены более 5,5 тыс. деревьев и 68 тыс. кустарников.

Напомним, сегодня, 30 апреля, в городе проходит субботник, в котором могут принять участие все желающие. Горожане убирают прошлогоднюю листву и мусор с газонов, сажают деревья.

Организованы полевые кухни и другие мероприятия. Всего в Петербурге проходит более 250 мероприятий.

Александровский сад дуб субботник


 

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