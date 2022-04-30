В Металлострое нашли мертвую малышку

Тело трехмесячной девочки обнаружили в квартире дома в Металлострое. Полицеские не нашли на ее теле следов насильственной смерти.

Происшестве случилось рано утром 29 апреля. Родители малышки — мигранты из Таджикистана. На миграционном учете они не состоят. Как умерла девочка, пока не понятно. Тело направили в морг для установления причин смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Мойка78».

Напомним, сегодня была арестована мать двоих детей, проживающая в квартире дома на проспекте Авиаконструкторов. По версии следствия, она оставила без присмотра в наполненной ванной двоих детей — годовалую девочку и двухлетнего мальчика. Девочка утонула.