Ленобласть вошла в десятку регионов с самым низким индексом потребительских цен

Ленинградская область находится на девятом месте среди субъектов с самым низким индексом на продовольственные и непродовольственные товары. Как передает online47, об этом свидетельствует рейтинг регионов, составленный аналитиками РИА Новости.

Так, за первый квартал цены на товары и услуги увеличились на 8,1%, что на 2,2% выше по сравнению с мартом 2021 года.

Рост цен на продукты составил 8,2%, на непродовольственные — 10,4%, на потребительские услуги — 4,5%.

Петербург в этом рейтинге находится на 48-м месте. В Северной столице индекс потребительских цен на товары и услуги вырос на 10,3%, на непродовольственные — 4,4%. На последнем месте — Хакассия.

По данным аналитиков, рост цен ускорился на фоне сложной ситуации в России и антироссийских санкций.