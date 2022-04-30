Живущим за границам россиянам будут платить пенсию через российские счета

Живущим за границам россиянам будут платить пенсию через российские счета
Людей оставили без средств к существованию. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Россияне, живущие за границей, смогут получать пенсии и другие выплаты на открытые ими или их представителями российские счета. Глава правительства РФ Михаил Мишусти подписал постановление, опубликованное на официальном портале правовой информации. Постановление будет действовать до конца этого года.

Как сообщило ранее посольство России в Латвии, у многих получателей российских пенсий и соцвыплат за границей возникли большие проблемы, из-за антироссийских санкций люди «фактически будут поставлены на грань выживания».

Некоторые местные кредитные учреждения отказывались обслуживать российских пенсионеров. Тысячи пожилых людей рискуют остаться без средств к существованию.

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Живущим за границам россиянам будут платить пенсию через российские счета