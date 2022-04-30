Врач Хамицева назвала шесть причин головной боли

Головная боль может быть вызвана опасными заболеваниями. Фото: pixabay

Головная боль может быть вызвана опасными заболеваниями. Фото: pixabay

Врач-терапевт Оксана Хамицева рассказала, с чем могут быть связаны частые головные боли.

Медик отметила в беседе с Ura.ru, что головную боль может вызвать целый спектр заболеваний. В большинстве случаев этот симптом возникает из-за неврологических проблем: цереброваскулярной болезни, шейного остеохондроза, мигрени и других.

Второй причиной могут быть проблемы с сердцем и сосудами: повышенное артериальное давление, скачки внутричерепного давления, аритмия.

Головная боль также может быть признаком эндокринологических недугов: заболевания щитовидной железы, поджелудочной железы, проблемы с женскими половыми гормонами, с гормонами надпочечников или гипофиза.

Также головную боль могут вызывать некоторые препараты, аутоиммунные заболевания, опухоли спинного и головного мозга.

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