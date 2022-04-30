Путин подписал указ о выплате 10 000 рублей ветеранам ВОВ из Донбасса

Указ Путина вступает в силу с 30 апреля. Фото: Кремль

Указ Путина вступает в силу с 30 апреля. Фото: Кремль

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах ветеранам ВОВ из Донбасса и освобожденных территорий Украины.

Глава государства постановил произвести ко Дню Победы единовременную выплату инвалидам и участникам ВОВ, проживающим в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Украины. Размер выплаты составит 10 000 рублей.

Также президент поручил кабмину выделить средства на выплаты участникам ВОВ и доставки им этих выплат.

Указ о ежегодной выплате в 10 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы подписал в апреле 2019 года президент России Владимир Путин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, кто получит выплаты ко Дню Победы.