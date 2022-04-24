Стало известно, кто получит выплаты ко Дню Победы

Стало известно, кто получит выплаты ко Дню Победы
В этом году помимо выплаты в 10 тыс. рублей предусмотрены доплаты по регионам. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина рассказала, кто в 2022 году получит выплаты ко Дню Победы.

Указ о ежегодной выплате в 10 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы подписал в апреле 2019 года президент России Владимир Путин.

Как передает «Прайм», каждый год выплаты положены гражданам России, а также постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии. На них могут рассчитывать инвалиды и участники ВОВ, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», военнослужащие ОВД и ОГБ, партизаны, разведчики, работники военных объектов, культуры и искусства, корреспонденты и многие другие категории граждан.

По словам Сорокиной, в этом году помимо выплаты в 10 тыс. рублей предусмотрены доплаты по регионам. Например, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» получат выплату в 15 тыс. рублей.

Чтобы получить деньги, не нужно обращаться в Пенсионный фонд. Деньги переведут вместе с пенсией в апреле или мае.

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