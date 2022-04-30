Россияне в начале 2022 года чаще покупали умную технику и ноутбуки

Самыми востребованными товарами у россиян в первом квартале 2022 года стали умные колонки, техника для «умного дома» и ноутбуки.

В «М.видео — Эльдорадо» в начале года в полтора раза выросли продажи товаров для «умного дома». В основном покупатели берут «умные» пульты, розетки, лампочки, IP-камеры и различные датчики. Об этом сообщает ТАСС.

Также в магазинах «М.видео — Эльдорадо» почти на треть выросли продажи ноутбуков. За первые три месяца 2022 года было продано 950 тысяч ноутбуков, это на 28% больше, чем годом ранее.

В «Ситилинке» рассказали, что в первом квартале самыми популярными товарами были ноутбуки, компьютеры, моноблоки и смартфоны. Но сильнее всего выросли продажи ноутбуков — на 37% по сравнению с прошлым годом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что продажи товаров для дома в РФ сократились на 62% в первом квартале.