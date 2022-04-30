Назван главный способ защиты WhatsApp от хакеров

Специалист по информационной безопасности Том Дэвидсон рассказал, как защитить аккаунт в WhatsApp от взлома.

Как пишет The Sun, самым главным параметром безопасности в WhatsApp является двухфакторная идентификация, которая обеспечивает дополнительный уровень защиты для аккаунта.

Чтобы включить эту функцию, нужно зайти в настройки мессенджера, перейти в раздел «Аккаунт», а затем в «Двухшаговую проверку». Пользователю нужно будет назначить шестизначный пин-код, который и станет дополнительной защитой аккаунта.

Пин-код будет запрашиваться каждый раз при подтверждении личности владельца аккаунта вместе с тем кодом, который отправляется СМС-сообщением.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что WhatsApp перестанет работать у миллионов россиян. С апреля он перестанет поддерживать работу приложения на смартфонах, чьи операционные базы признаны устаревшими.