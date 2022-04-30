В Добром субботнике приняли участие 157 тысяч петербуржцев

В субботнике могли принять участие все желающие. Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга

В субботнике могли принять участие все желающие. Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга

Почти 157 тыс. человек приняли участие 30 апреля в Добром субботнике в Петербурге. В нем участвовали горожане, коммунальщики, чиновники, студенты, общественники.

Сегодня было очищено 21,5 млн квадратных метров городских территорий, собрано и вывезено 7,6 тыс. кубометров мусора.

Помочь в уборке коммунальщикам выразили желание 38 тыс. петербуржцев. Во всех районах города работали места выдачи инвентаря. Еще 44 тыс. человек вышли в составе своих предприятий.

Учащихся, студентов и курсантов было более 60 тыс. человек. Кроме того, в уборку включились 10,5 тыс. чиновников.

Масштабная акция Добрый субботник «Мой Петербург» началась в середине апреля. Она касается не только уборки города, но и помощи приютам для животных, посадки деревьев, экологических квестов.

Сегодня в городе прошло около 250 мероприятий.

Добрый субботник стал завершающим этапом месячника по благоустройству.

Напомним, сегодня в Александровском саду был посажен дуб – в честь 350-летия со дня рождения Петра I. Всего посажено 18 дубов – по одному во всех районах города.