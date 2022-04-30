Поисковики нашли под Выборгом человеческие останки и вещи времен войны

Поисковики обнаружили в лесу в районе СНТ «Солнечное» в Выборгском районе Ленобласти человеческие скелетированные останки и вещи времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает 78.ру, об этом полиции рассказал руководитель отряда «Советский патриот».

По его словам, обнаружены подошвы форменных морских ботинок, козырек фуражки, пряжка от советского брючного ремня, металлические уголки от деревянных ящиков под боеприпасы. Все они будут извлечены из земли и изучены специалистами.

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