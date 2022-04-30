Поисковики нашли под Выборгом человеческие останки и вещи времен войны

Поисковики нашли под Выборгом человеческие останки и вещи времен войны
Пискаревское кладбище. Фото: gov.spb.ru

Поисковики обнаружили в лесу в районе СНТ «Солнечное» в Выборгском районе Ленобласти человеческие скелетированные останки и вещи времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает 78.ру, об этом полиции рассказал руководитель отряда «Советский патриот».

По его словам, обнаружены подошвы форменных морских ботинок, козырек фуражки, пряжка от советского брючного ремня, металлические уголки от деревянных ящиков под боеприпасы. Все они будут извлечены из земли и изучены специалистами.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, как будет работать метрополитен Петербурга в День Победы. Перевозить пассажиров он будет по графику будней. А центральные станции метро во время проведения массовых мероприятий и на период шествия «Бессмертный полк» будут работать в ограниченном режиме. Изменения в работе коснутся нескольких станций

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Поисковики нашли под Выборгом человеческие останки и вещи времен войны
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