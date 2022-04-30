На Дворцовой площади появился «туристический чемодан»

Мультимедийный павильон в виде чемодана появился 30 апреля на Дворцовой площади Петербурга. Как сообщили в комитете по туризму города, площадь чемодана — 600 кв. метров.

В нем разместились интерактивные зоны, например «Старый — новый Петербург», «Легенды Петербурга», инсталляции и необычные экспонаты. Технологии дополненной реальности позволяют погрузиться в атмосферу другой эпохи.

Особое место в павильоне займет фигура основателя Петербурга — Петра Великого.

1 и 2 мая «туристический чемодан» будет работать с 11:00 до 21:00. Необходима предварительная регистрация в Telegram-канале и «ВКонтакте» Visit Petersburg.

Напомним, летом на улицах Петербурга будут работать более ста мобильных помощников. Они будут помогать туристам.