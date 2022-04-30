В России число невыездных должников достигло 5 миллионов

Накопленные долги могут привести к тому, что самолет улетит без вас. Фото: pixabay.com

Накопленные долги могут привести к тому, что самолет улетит без вас. Фото: pixabay.com

Около 5 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов. Еще в конце декабря таких было 4,6 млн человек, в мае прошлого года — 5,1 млн. Например, в Москве число таких невыездных должников — 235 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

По итогам 2021 года в ФССП поступило 40,2 тыс. обращений на действия взыскателей, что на 8% больше по сравнению с годом ранее. Также выросло количество признанных обоснованными жалоб — более 13% за год. В 2018–2020 годах их было 8–9%.

Напомним, ранее приставы взыскали с экс-начальницы службы безопасности Русского музея штраф в размере 2 млн рублей. Для этого им пришлось наложить арест на квартиру и автомобиль гражданки. В 2018 году суд признал сотрудницу музея Ирину Кузнецову и гендиректора компании «Фрейм» Николая Дурасова виновными в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищении 4,5 млн рублей из средств Минкульта.