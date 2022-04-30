Путин расширил права отцов на материнский капитал

Путин расширил права отцов на материнский капитал
Новый закон расширяет права отцов-одиночек на получение маткапитала после смерти матери. Фото: unsplash

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий права отцов-одиночек на получение маткапитала после смерти матери.

Маткапитал смогут получить отцы с гражданством России, которые в одиночку воспитывают детей после смерти их матери, у которой не было гражданства РФ. В случае, когда мать была гражданкой России, отцы-одиночки и ранее могли претендовать на получение маткапитала.

Также новый закон дает возможность перехода права на маткапитал в равных долях в случае смерти отца-одиночки. Маткапитал также будет разделен между детьми, если отец оставил ребенка, лишился родительских прав или совершил в отношении них преступление.

Кроме того, согласно новому закону, маткапитал не смогут получить лица, оставившие детей в роддоме или больнице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин подписал указ о выплате 10 000 рублей ветеранам ВОВ из Донбасса.

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