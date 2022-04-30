Аршавин: очередное чемпионство «Зенита» — это обыденность

Аршавин: очередное чемпионство «Зенита» &#8212; это обыденность
Андрей Аршавин. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Очередное чемпионство «Зенита» — это обыденность. Об этом в эфире «Матч ТВ» заявил экс-футболист сине-бело-голубых Андрей Аршавин. Сейчас он является заместителем генерального директора клуба.

«Мне кажется, чувства притупляются, когда ты становишься чемпионом столько раз подряд», — отметил Аршавин.

По его словам, для него как для представителя «Зенита» это шикарный результат, но для чемпионата России — не самый лучший исход.

Напомним, 30 апреля «Зенит» на «Газпром арене» в Петербурге победил «Локомотив» со счетом 3:1 и за три тура до финиша обеспечил себе чемпионство.

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Аршавин: очередное чемпионство «Зенита» — это обыденность