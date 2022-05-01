Старовойт: в Курской области частично обрушился железнодорожный мост

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о частичном обрушении железнодорожного моста в регионе.

Старовойт сообщил об инциденте в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что обрушение произошло примерно около 11:20.

«На 67-м км железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста», — пишет Старовойт.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают специальные службы, причины ЧП устанавливаются. Губернатор подчеркнул, что железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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