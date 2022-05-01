Петербургские компании рассказали, кому поднимут и урежут зарплату до конца года

Петербургские компании рассказали, кому поднимут и урежут зарплату до конца года
Петербургские компании рассказали, кому поднимут и урежут зарплату до конца года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

До конца текущего 2022 года часть сотрудников петербургских компаний могут рассчитывать на увеличение заработной платы, но и напротив, некоторым выплаты могут стать несколько меньше.

Так, в большей степени на прибавку к зарплате могут рассчитывать сотрудники IT-сферы. По результатам опроса аналитиков hh.ru, в котором приняли участие работодатели петербургских компаний, 35% опрошенных, представляющих IT-направление, намерены поднять зарплату подчиненным.

В свою очередь, снизить зарплату могут 14% опрошенных компаний разных отраслей. В частности, изменения могут отразиться на сотрудниках строительной отрасли и торговли.

Таким образом, объем денежных выплат собираются урезать 16% торговых предприятий, а еще 13% относятся к представителям сельского хозяйства.

Также примерно 35% компаний в Петербурге не планируют менять зарплату. Еще 22% респондентов затруднились ответить на вопросы по зарплате сотрудников.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что порядка две трети малого и среднего бизнеса в России стали сокращать зарплаты и расходы на своих сотрудников.

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