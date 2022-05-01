Петербургские компании рассказали, кому поднимут и урежут зарплату до конца года

Петербургские компании рассказали, кому поднимут и урежут зарплату до конца года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Петербургские компании рассказали, кому поднимут и урежут зарплату до конца года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

До конца текущего 2022 года часть сотрудников петербургских компаний могут рассчитывать на увеличение заработной платы, но и напротив, некоторым выплаты могут стать несколько меньше.

Так, в большей степени на прибавку к зарплате могут рассчитывать сотрудники IT-сферы. По результатам опроса аналитиков hh.ru, в котором приняли участие работодатели петербургских компаний, 35% опрошенных, представляющих IT-направление, намерены поднять зарплату подчиненным.

В свою очередь, снизить зарплату могут 14% опрошенных компаний разных отраслей. В частности, изменения могут отразиться на сотрудниках строительной отрасли и торговли.