Путин подписал указ о дополнительных мерах, направленных на информационную безопасность

Путин подписал указ о дополнительных мерах, направленных на информационную безопасность. Фото: сайт Президента России

Путин подписал указ о дополнительных мерах, направленных на информационную безопасность. Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому должны быть рассмотрены дополнительные меры, направленные на обеспечение информационной безопасности России.

На официальной портале правовой информации соответствующий документ появился сегодня, 1 мая. Данный закон необходим для того, чтобы повысить устойчивость и безопасность работы информационных ресурсов России.

Отмечается, что с начала 2025 года организациям будет нельзя использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении России, российских юридических и физических лиц недружественные действия.

Таким образом, на заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, государственных фондов, государственных корпораций возлагаются полномочия по обеспечению информационной безопасности соответствующих ведомств.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 1 мая, президент России также подписал указ, по которому приостанавливается упрощенная выдача виз гражданам стран ЕС.