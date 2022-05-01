Британский обозреватель предрек разделение мира на два враждующих экономических блока

Британский обозреватель предрек разделение мира на два враждующих экономических блока. Фото: Pixabay

Британский обозреватель предрек разделение мира на два враждующих экономических блока. Фото: Pixabay

Обозреватель из Британии Лиам Халлиган предположил, что мир может разделиться на два враждующих экономических блока уже в ближайшем будущем.

По мнению обозревателя, новый виток противостояния меду Россией и США может привести к расколу мира на два соперничающих между собой блока, а это в свою очередь положит конец эпохе глобализации. об этом сообщает The Telegraph.

Халлиган отметил, что когда Запад исключил российские банки из системы SWIFT, именно китайская UnionPay вмешалась, чтобы помочь России с потоком торговых и зарубежных платежей.

Эксперт утверждает, что во времена СССР все нефте- и газопроводы были сконцентрированы в направлении ЕС, но теперь, как считает Халлиган, Россия диверсифицирует экспорт и прокладывает энергетические магистрали к азиатским рынкам с целью независимости от ЕС.

Халлиган напомнил, что геополитика вернулась. Уже летом 2022 года Китай примет у себя 14-й саммит стран БРИКС. Страны-участники предположительно выработают новые платежные системы и автономную ключевую финансовую структуру.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти США заблокировали работу посольства России в Вашингтоне. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава дипмиссии Анатолий Антонов.