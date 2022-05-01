Британский обозреватель предрек разделение мира на два враждующих экономических блока

Британский обозреватель предрек разделение мира на два враждующих экономических блока
Британский обозреватель предрек разделение мира на два враждующих экономических блока. Фото: Pixabay

Обозреватель из Британии Лиам Халлиган предположил, что мир может разделиться на два враждующих экономических блока уже в ближайшем будущем.

По мнению обозревателя, новый виток противостояния меду Россией и США может привести к расколу мира на два соперничающих между собой блока, а это в свою очередь положит конец эпохе глобализации. об этом сообщает The Telegraph.

Халлиган отметил, что когда Запад исключил российские банки из системы SWIFT, именно китайская UnionPay вмешалась, чтобы помочь России с потоком торговых и зарубежных платежей.

Эксперт утверждает, что во времена СССР все нефте- и газопроводы были сконцентрированы в направлении ЕС, но теперь, как считает Халлиган, Россия диверсифицирует экспорт и прокладывает энергетические магистрали к азиатским рынкам с целью независимости от ЕС.

Халлиган напомнил, что геополитика вернулась. Уже летом 2022 года Китай примет у себя 14-й саммит стран БРИКС. Страны-участники предположительно выработают новые платежные системы и автономную ключевую финансовую структуру.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти США заблокировали работу посольства России в Вашингтоне. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава дипмиссии Анатолий Антонов.

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