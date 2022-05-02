Жителям России назвали условие, при котором можно получить до 20 тысяч в мае

Жителям России назвали условие, при котором можно получить до 20 тысяч в мае
Жителям России назвали условие, при котором можно получить до 20 тысяч в мае. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В мае россияне смогут получить выплату в 20 тысяч рублей, но при этом они должны выполнить несколько специальных действий.

Государство предоставляет новый денежный бонус всем, кто принял участие в новой бонусной программе туристического кешбэка. Выплата доступна в любом регионе страны, но средства могут быть зачислены только на карту «Мир». Об этом сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что власти обеспечат выплатой каждого гражданина, купившего путевку в детский лагерь для своего ребенка.

Для начала, нужно зайти на специальный сайт, который создан правительством России. Там необходимо выбрать подходящее направление, после чего оплатить путевку картой национальной платежной системы «Мир», которая зарегистрирована в системе через сайт «Приветмир». Возвращение денег рассчитано на 5 рабочих дней после оплаты.

При этом размер средств, которые вернутся на карту от государства, составляют половину стоимости путевки. Самый большой максимум — 20 тысяч рублей за один раз.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах ветеранам ВОВ из Донбасса и освобожденных территорий Украины.

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