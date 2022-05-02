Врач-эндокринолог предупредила о продуктах, резко повышающих уровень сахара в крови

Некоторые группы продуктов способны резко повысить уровень сахара в крови, что может негативно сказаться на общем состоянии организма.

по мнению врача-эндокринолога, диетолога «СМ-Клиники» Оксаны Михалевой, регулярное употребление продуктов с высоким гликемическим индексом может привести к нарушению обмену веществ. Кроме того за такими продуктами замечено провокация чувства голода и активация набора жира. Об этом пишет агентство «Прайм».

Эксперт предостерегла, что избыток продуктов с высоким гликемическим индексом может привести к развитию сахарного диабета второго типа.

Чаще всего высокий ГИ может быть в сладостях, выпечке из пшеничной муки, картофеле, рисе, лапше, газированных напитках, а также в кашах быстрого приготовления. Из фруктов к этой категории можно отнести арбуз, дыню, а из овощей — морковь.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что орехи обладают большим количеством полезных свойств для организма и могут помочь снизить уровень сахара в крови.