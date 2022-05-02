Канцлер ФРГ Шольц заявил, что страны ЕС откажутся от импорта российского угля летом

По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, страны Евросоюза могут отказаться от импорта российского угля уже летом.

Шольц отметил, что Европа планирует отказаться также и от российской нефти, но уже к концу 2022 года. Об этом пишет Indian Express.

По словам канцлера ФРГ, есть вероятность, что ЕС резко сократит импорт российского газа. Отмечается, что к санкциям против российских энергоносителей присоединились многие страны даже несмотря на неизбежные экономические издержки для них самих.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что раньше канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным по телефону запросил письменных разъяснений касательно оплаты рублями российского газа. При этом официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Шольц пока еще не давал согласия на оплату российского газа рублями.