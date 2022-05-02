Эксперт объяснила, почему богатые получают пособия от государства

Заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская считает, что до такой системы в России, когда социальные выплаты получают только те, кто на самом деле в них нуждается, в России еще пока далеко.

Эксперт отметила, что такая ситуация складывается потому, что для проверки доходов используются несовершенные механизмы. Еще одной причиной является низкий размер большинства социальных выплат. Об этом пишет агентство «Прайм».

«Например, при получении «серой» заработной платы совершенно очевидно, что среднедушевой доход, который будет рассчитан исходя из данных, представленных ПФР, окажется существенно ниже реального дохода», — подчеркнула Петровская.

Еще одна шаткая система, — выплаты лицам с инвалидностью. Например, в период пандемии экспертиза проводилась дистанционно, при этом заключение комиссии давалось на основании документов из медицинских учреждений. В связи с этим возникали случаи, когда инвалидами признавали даже таких граждан, которые на самом деле им не является.

Ситуация с ИП предполагает совершенно другой поворот сюжета: при подаче декларации учитываются доходы, но не расходы, поэтому не всем недостаточно имеющим денег перепадают необходимые суммы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до конца года часть сотрудников петербургских компаний могут рассчитывать на увеличение заработной платы, но и напротив, некоторым выплаты могут стать несколько меньше.