Эксперт рассказали, как еще можно использовать лук помимо употребления его в пищу

Репчатый лук сам по себе очень богат витаминами A, B и C, серой, йодом, кальцием, железом и множеством других питательных веществ. Об этом пишет Türkiye.

Если употреблять в пищу лук, то можно поддерживать работу иммунной и нервной систем, а также защититься от болезней и укрепить здоровье глаз.