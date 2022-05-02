Эксперт рассказали, как еще можно использовать лук помимо употребления его в пищу

Репчатый лук не редкость на столе хозяйки. Он используется во многих блюдах и содержит множество полезных веществ. Как оказалось, использовать этот овощ можно не только в пищу.
Репчатый лук сам по себе очень богат витаминами A, B и C, серой, йодом, кальцием, железом и множеством других питательных веществ. Об этом пишет Türkiye.
Если употреблять в пищу лук, то можно поддерживать работу иммунной и нервной систем, а также защититься от болезней и укрепить здоровье глаз.
Также репчатый лук рекомендуется держать поблизости от людей, например, возле кровати. Это благотворно скажется на дыхании при гриппе и простуде, а также поможет избавиться от микробов. Лук — это отличное средство для профилактики гипертонии.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторые группы продуктов могут увеличить уровень сахара в крови. Это может негативно сказаться на общем состоянии организма.