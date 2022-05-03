В аэропорту Пулково 3 мая отменили 13 рейсов

3 мая в петербургском аэропорту Пулково отменены 13 авиарейсов. Самолеты не улетят по российским и международным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Карши, Тамбов, Симферополь, Геленджик, Ростов-на-Дону, Ереван, Анапу, Краснодар, Навои.

Также есть один задержанный рейс. С опозданием сегодня вылетит самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» до Екатеринбурга. Рейс был запланирован на 23:20, но вылет отложили до 23:45.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство второго терминала Пулково отложили до восстановления пассажиропотока. В настоящее время Пулково не нуждается во втором терминале, поскольку справляется с текущим пассажиропотоком.