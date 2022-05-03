Холодная часть циклона устроит в Петербурге дождливую и ветреную погоду

Погода в Петербурге 3 мая будет во власти тыловой, холодной части циклона, центр которого идет в сторону Белого моря.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в городе сегодня установится облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие дожди, усилится ветер. На улице по-прежнему будет холоднее нормы.

Воздух сегодня прогреется до 7-9 градусов тепла. Западный ветер подует со скоростью 5-10 м/с, его порывы будут достигать 15-20 м/с. Атмосферное давление вырастет до 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду в Северной столице будет похожая погода — похолодание продолжится, а местами пройдут дожди.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев предупредили об усилении ветра, местами доходящего до 15 м/с.