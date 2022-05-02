Петербуржцев предупредили об усилении ветра, местами доходящего до 15 м/с

В Северной столице ожидается изменение погодных условий 2 мая. В скоро времени горожан настигнет достаточно ветренная погода.

Как утверждает главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в понедельник, 3 мая, в Санкт-Петербурге ожидается усиление западного, северо-западного ветра. Таким образом, его скорость составит 7-12 м/с, а местами порывы будут достигать до 15 м/с.

В настоящий момент на 14:00 температура воздуха составляет от 10 до 11 градусов тепла, давление 759.1 мм рт.ст., влажность 43%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 2 мая, Санкт-Петербург освещает солнышко, но периодически пропадающее за облаками. Как рассказал синоптик Михаил Леус в социальных сетях, 2 мая метеорологические условия в Петербурге будет определять южная периферия циклона, которая выходит своим центром на север Скандинавии.