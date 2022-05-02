Стать солнечным понедельнику в Петербурге помешали облака

Сегодня, 2 мая, Санкт-Петербург освещает солнышко, но периодически пропадающее за облаками.

Северная столица в понедельник находится на южной периферии циклона. Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в социальных сетях, сегодня метеорологические условия в Петербурге будет определять южная периферия циклона, которая выходит своим центром на север Скандинавии.

В результате, будет достаточно тепло, воздух прогреется за 10 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода, существенных осадков не предвидится. Однако могут быть дожди на севере области.

Температура воздуха составит от +11 до +13 градусов, по области это цифра будет меняться от +9 до +14 градусов. При этом синоптик предупредил о юго-западном порывистом ветре 4-9 м/с. Отмечается также, что атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

После, в ночь на вторник, в город может наведаться холодный атмосферный фронт, однако днем дожди постепенно перестанут идти, но и температура понизится.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге жители наблюдали гало, радужный ореол вокруг Солнца.