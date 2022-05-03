Автоконцерны Toyota, Nissan и Hyundai озвучили планы на работу в России

Автопроизводители Toyota, Nissan и Hyundai прояснили ситуацию со своей работой на российском рынке. Пока работа заводов приостановлена.
Автоконцерны поставили работу на паузу еще в марте из-за проблем с поставками комплектующих. При этом все компании утверждали, что не собираются уходить из России насовсем. Однако проблемы с логистикой все еще сохраняются, из-за чего игроки рынка не спешат возвращаться к работе.
Например, японский производитель Toyota пока не возобновляет работу своего завода в Петербурге, сроки выхода из простоя пока не называются, пишет портал Primpress.
Корейский концерн Hyundai продлил приостановку работы еще до 31 мая. При этом компания продолжает заботиться о своих сотрудниках: им подняли зарплату на 15%.
А вот петербургский завод Nissan уже готов вернуться к работе. По данным источников издания, конвейер запустят уже 4 мая. Официального подтверждения этой информации нет, но известно, что сотрудников в устной форме попросили выйти на работу.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что завод Nissan в Петербурге не возобновил работу.