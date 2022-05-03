Куба рассчитывает на восстановление турпотока из России

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранде заявил о желании восстановить туристический поток из России, несмотря на санкции.

По словам министра, которые приводит РИА Новости, российские туристы имеют большое значение для Кубы. В Гаване ожидают, что Россия станет одним из лидеров по значимости на туристическом рынке, уступая только канадцам и кубинцам, которые живут за границей.

Гарсия отметил, что Куба продолжит делать ставку на российский туризм, несмотря на трудности с авиасообщением и возможностью использования платежных систем Visa и Mastercard.

Ранее в Центробанке РФ сообщили, что на Кубе собираются запустить работу российских карт мир. Это позволило бы россиянам беспрепятственно оплачивать услуги на острове после восстановления авиасообщения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число авиарейсов из России в Турцию вырастет до 290 в неделю.