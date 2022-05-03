ПФР: часть россиян получит на карту по 12 000 рублей 4 мая

Уже 4 мая некоторым российским гражданам начнут поступать выплаты от Пенсионного фонда РФ. Деньги начислят на банковскую карты.

Как сообщает Primpress, пособие в размере 12 000 рублей смогут получить многие российские семьи. Оно полагается тем родителям, у которых второй ребенок родился после 2018 года, но малыш должен быть младше трех лет.

Выплата перечисляется родителям из средств маткапитала, а само пособие выдают после подачи заявления. Претендовать на данную выплату могут семьи, в которых доход на одного человека не превышает двух региональных прожиточных минимумов.

Пособия за апрель перечислят семьям уже 4 мая. Обычно их начисляют 3-го числа, но из-за праздников график немного сместили.

Размер пособия равен детскому прожиточному минимуму, который отличается в зависимости от региона. Но в среднем это 12 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российским пенсионерам объяснили, в каком случае можно лишиться части выплат.