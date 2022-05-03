Производство пластиковых игрушек в Петербурге увеличат в два раза

Петербургская компания-производитель пластиковых игрушек «Нордпласт» увеличит объемы производства в связи с возросшими продажами.

«На данный момент мы в год выпускаем более 1 млрд в рублях, и на данный момент у нас увеличение идет, потому что происходит импортозамещение, соответственно, мы наращиваем оборот. У нас есть на это возможность», – отметил коммерческий директор компании «Нордпласт» Роман Ефимов.

Только за одну смену через оператора проходит более четырех тысяч пластмассовых игрушек. Компания же планирует увеличить производство в два раза.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, для производства игрушек в «Нордпласте» используется отечественный первичный материал, добытый на Урале. Он смешивается с красителем при высокой температуре, а затем жидкий пластик попадает в форму, охлаждается и отправляется на проверку качества. Каждое изделие должно быть целым, ровным и без заусенцев, поскольку детские игрушки должны быть безопасными.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Смольном оценили ситуацию с запасами продуктов в Петербурге.