Евгений Белинский и Василий Емельяненко выступили на фестивале Rosa Run

Третий день фестиваля Rosa Run стал одним из самых ярких. Он порадовал гостей и участников фестиваля хорошей погодой, а ещё выступлением сразу двух инфлюенсеров Yappy.

Так, в бренд-зоне соцсети Василий Емельяненко поделился лайфхаками кулинарного искусства, а так же дал советы начинающим фуд-блогерам.

По словам шеф-повара, занятия спортом дают возможность «прокачать» свое тело, помогают стать более выносливым и продуктивным.

«Активная жизненная позиция даст намного больше удовольствия, чем время, проведенное на диване, — уверен Василий Емельяненко. — Вы должны смотреть далеко вперед, идти по улице с расправленными плечами, думать над тем, как получить большее наслаждение от жизни. Активная жизненная позиция и ЗОЖ могут кардинально изменить образ жизни, стоит вам только попробовать».

Евгений Белинский отметил, что спортивные привычки, а именно терпение и дисциплина, помогли ему добиться успехов в блогинге.

«Я рад оказаться на таком масштабном фестивале, так как тема спорта мне очень близка: 5 лет я посвятил боксу, а футбол – моя несбывшаяся мечта. Спорт научил меня дисциплине, мотивации и умению достигать поставленных целей, что сегодня помогает мне развиваться в блогинге», — отметил Евгений Белинский.

В лектории инфлюенсер рассказал о том, как найти свой формат, и поделился секретами создания и монтажа вирусных роликов.

В течение дня каждый желающий также мог лично пообщаться с каждым из блогеров, сделать фото и записать совместный ролик (коллаб). Лучшие ролики с хештегом мероприятия #ЗабегайвYappy попадают в специальную фестивальную видеоподборку. Сегодня там уже можно найти ролики с инфлюенсерами Yappy, которые выступили в первые дни фестиваля. Напомним, ранее слушатели узнали секреты блогерского мастерства от Талии Белки, Руслан Хушта и Саркиса Бирджояна.