В Пулково в среду отменили 11 рейсов

В Пулково отменили и задержали рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково отменили и задержали рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В среду, 4 мая, в петербургском аэропорту Пулково отменены 11 авиарейсов. Самолеты не улетят по российским направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Екатеринбург, Новый Уренгой, Симферополь, Геленджик, Ростов-на-Дону, Анапу, Краснодар,

Также есть задержанные рейсы. С опозданием на полчаса вылетит самолет авиакомпании до Екатеринбурга, который был запланирован на 9:45. Вылет рейса авиакомпании Turkish Airlines до Антальи перенесли с 12:55 на 13:39.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.