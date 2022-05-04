Зверски избивший кота актер Задорожный из «Детективов» попал в полицию

Зверски избивший кота актер Задорожный из &#171;Детективов&#187; попал в полицию
Актер избил кота. Фото: unsplash

Полиция забрала в отделение актера из сериала «Детективы» Дмитрия Задорожного, который избил своего кота в подмосковных Химках.

Как сообщает РЕН ТВ, все случилось в ночь на 2 мая в подъезде жилого дома №37 по проспекту Мельникова. Мужчина после прогулки с котом напал на него в лифтовом холле. Он пинал питомца ногами, а затем взял его в руки и со всей силы начал бить кота об пол. Со слов соседей, кот после избиения не выжил. Весь лифтовой холл был запачкан кровью, которую жена актера поспешила вытереть.

Сам Задорожный пытается убедить полицейских, что кот якобы выжил, а избивать он его начал из-за агрессивного поведения животного. По его словам, он бросал кота для самозащиты, поскольку тот вцепился когтями в его руки. Но на опубликованном видео из подъезда видно, что актер поднимает кота с пола, а затем снова его швыряет.

В ГУ МВД по Подмосковью сообщили, что по факту избиения кота проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция разыскивает напавшего с ножом на мигранта в кафе в Красном Селе.

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