В Минтрансе РФ опасаются оттока пилотов за границу

Спад воздушных перевозок в России может создать сложности с трудоустройством выпускников. Фото: pixabay

Спад воздушных перевозок в России может создать сложности с трудоустройством выпускников. Фото: pixabay

В Министерстве по транспорту РФ считают, что Россия может столкнуться с дефицитом летного состава из-за массового оттока пилотов за границу.

Как сообщает «Коммерсантъ», ежемесячно в Минтранс поступает порядка 70 обращений от иностранных авиавластей с просьбой подтвердить сертификат пилота из России.

В ведомстве считают, что данные обстоятельства указывают на высокий риск нехватки пилотов для перевозок внутри страны в будущем. Власти планируют справиться с возможным дефицитом за счет профильных учебных заведений, которые после 2025 года смогут выпускать по 800 пилотов в год.

При этом, как пишет газета, спад воздушных перевозок в России может создать сложности с трудоустройством выпускников.

Ожидается, что к 2025 году число перевезенных пассажиров авиакомпаниями РФ снизится с 111 млн до 58 млн человек. К этому моменту около половины пилотов могут остаться без работы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты на юге России.