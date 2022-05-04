Автодилер «Рольф» выкупил оптоклуб «Ряды» на Пулковском шоссе

Автодилер &#171;Рольф&#187; выкупил оптоклуб &#171;Ряды&#187; на Пулковском шоссе
Здание оптоклуба "Ряды" продали. Фото: google maps

Московский автодилер «Рольф» стал новым собственником здания оптоклуба «Ряды» на Пулковском шоссе в Петербурге.

Бывший оптоклуб «Ряды» превратят в крупнейший на Северо-Западе автомобильный салон «Рольф Аэропорт». Компания намерена продавать здесь легковушки с пробегом. На продажу выставлено уже около 700 автомобилей, в будущем их число планируют увеличить до 1500.

В собственность «Рольфа» перешли земельный участок площадью 55 тысяч кв. метров, газовая котельная и здание бывшего оптоклуба площадью 16 тысяч кв. метров. По данным «Делового Петербурга», стоимость сделки могла составить 750 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в сентябре 2020 года оптоклуб «Ряды» завершил свою работу в Петербурге. Магазины привлекали достаточно много покупателей доступными ценами и качественными товарами.

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