Оптоклуб «Ряды» завершил свою работу в Петербурге

В воскресенье, 13 сентября, покупатели последний раз могли посетить магазины оптоклуба «Ряды» и приобрести необходимые товары.

Отметим, что с сегодняшнего дня, 14 сентября, торговая сеть закрыла все свои магазины на территории Северной столицы.

Перед закрытием торговых точек покупатели активно закупались на выходных. Уже к вечеру воскресенья полки магазинов практически опустели. На прилавках можно было обнаружить в нормальном количестве разве что консервы или макароны быстрого приготовления.

Жители Петербурга ожидаемо разочарованы решением руководства сети остановить деятельность в городе. Магазины привлекали достаточно много покупателей доступными ценами и качественными товарами.

Напомним, сеть оптоклуб «Ряды» в городе на Неве работала 5 лет. За это время владельцами клубных карт стали 100 тысяч человек. Руководство сети отметило, что на закрытие повлияли неблагоприятные внешние условия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закроют все гипермаркеты «Ряды».