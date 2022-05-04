Пережившая инсульт актриса Проклова рассказала о своем восстановлении

Проклова восстановилась после инсульта и вернулась на сцену. Фото: скриншот "Секрет на миллион"

Проклова восстановилась после инсульта и вернулась на сцену. Фото: скриншот "Секрет на миллион"

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова рассказала, как восстанавливалась после перенесенного инсульта.

Актрисе стало плохо утром 2 января 2022 года. Она почувствовала сильную головную боль и тошноту, но все равно решила выйти на сцену театра в Петербурге. Во время спектакля «Пигмалион» ей стало еще хуже, и вскоре Проклову госпитализировали с диагнозом инсульт.

Из-за болезни она оказалась фактически прикованной к постели. Проклова не могла даже приподнять голову с подушки, а для употребления пищи ей приходилось переваливаться на бок. Об этом пишет издание «7 дней».

По словам Прокловой, больше всего она боялась навсегда остаться в таком состоянии. Но постепенно настрой артистки изменился и она начала работать над собой.

«Я приняла вызов. Как барон Мюнхгаузен, себя за волосы вытаскивала после болезни, постоянно заставляла себя тренировать, что-то делать, учить стихи, повторять роли», — рассказала Проклова.

После долгого восстановления Елена Проклова смогла вернуться на сцену.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Проклова больше всего беспокоилась, что станет обузой для близких.