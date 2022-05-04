Пережившая инсульт актриса Проклова рассказала о своем восстановлении

Пережившая инсульт актриса Проклова рассказала о своем восстановлении
Проклова восстановилась после инсульта и вернулась на сцену. Фото: скриншот "Секрет на миллион"

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова рассказала, как восстанавливалась после перенесенного инсульта.

Актрисе стало плохо утром 2 января 2022 года. Она почувствовала сильную головную боль и тошноту, но все равно решила выйти на сцену театра в Петербурге. Во время спектакля «Пигмалион» ей стало еще хуже, и вскоре Проклову госпитализировали с диагнозом инсульт.

Из-за болезни она оказалась фактически прикованной к постели. Проклова не могла даже приподнять голову с подушки, а для употребления пищи ей приходилось переваливаться на бок. Об этом пишет издание «7 дней».

По словам Прокловой, больше всего она боялась навсегда остаться в таком состоянии. Но постепенно настрой артистки изменился и она начала работать над собой.

«Я приняла вызов. Как барон Мюнхгаузен, себя за волосы вытаскивала после болезни, постоянно заставляла себя тренировать, что-то делать, учить стихи, повторять роли», — рассказала Проклова.

После долгого восстановления Елена Проклова смогла вернуться на сцену.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Проклова больше всего беспокоилась, что станет обузой для близких.

актриса восстановление елена проклова инсульт


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург направил 34 млн рублей на зарплаты персоналу фуд-кортов
Из-за разводки моста через Свирь 5 мая закроют трассу «Кола»
Еще три кикшеринга в Петербурге согласились работать по новым правилам
Китайские врачи развеяли три основных мифа о воде
Петербургский 300-летний дуб номинировали на звание «Российского ...
Пережившая инсульт актриса Проклова рассказала о своем восстановлении
Стилист рассказала, какие вещи делают образ дешевым
Tele2 прокачала мобильный интернет для дачников