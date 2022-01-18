Актриса Проклова больше всего беспокоилась, что станет обузой для близких

Актриса Проклова больше всего беспокоилась, что станет обузой для близких
Актриса Проклова больше всего беспокоилась, что станет обузой для близких. Фото: скриншот "Секрет на миллион"

Уже вторую неделю актриса Елена Проклова находится в больнице после того, как ей диагностировали инсульт. Третий муж Андрей Тришин актрисы рассказал о ее состоянии.

Сейчас Проклова проходит курс интенсивной терапии. По словам Тришина в начале января 2022 года актриса поехала на гастроли в Санкт-Петербург, и уже в дороге ей стало плохо. Однако несмотря на состояние Проклова все равно вышла на сцену. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Весь спектакль актриса играла в сидячем положении. Утром 3 января Проклова вернулась домой и после этого неделю лежала. Только 10 января муж отвез ее в больницу, и там у неё диагностировали инсульт.

Актриса рассказала, что сейчас у неё повреждён мозжечок, который отвечает за вестибулярный аппарат, в связи с этим ее постоянно тошнит и шатает. Проклова призналась, что больше всего боялась стать «овощем» и обузой для близких. По оптимистичным прогнозам врачей она надеется, что уже в марте сможет выйти на сцену.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Елена Проклова вышла на связь и подтвердила факт, что она, действительно, находится в одной из столичных больниц.

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Актриса Проклова больше всего беспокоилась, что станет обузой для близких
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