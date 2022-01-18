Актриса Проклова больше всего беспокоилась, что станет обузой для близких

Уже вторую неделю актриса Елена Проклова находится в больнице после того, как ей диагностировали инсульт. Третий муж Андрей Тришин актрисы рассказал о ее состоянии.

Сейчас Проклова проходит курс интенсивной терапии. По словам Тришина в начале января 2022 года актриса поехала на гастроли в Санкт-Петербург, и уже в дороге ей стало плохо. Однако несмотря на состояние Проклова все равно вышла на сцену. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Весь спектакль актриса играла в сидячем положении. Утром 3 января Проклова вернулась домой и после этого неделю лежала. Только 10 января муж отвез ее в больницу, и там у неё диагностировали инсульт.

Актриса рассказала, что сейчас у неё повреждён мозжечок, который отвечает за вестибулярный аппарат, в связи с этим ее постоянно тошнит и шатает. Проклова призналась, что больше всего боялась стать «овощем» и обузой для близких. По оптимистичным прогнозам врачей она надеется, что уже в марте сможет выйти на сцену.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Елена Проклова вышла на связь и подтвердила факт, что она, действительно, находится в одной из столичных больниц.