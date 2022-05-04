Петербургский 300-летний дуб номинировали на звание «Российского дерева года»

Петербургскому дубу около 300 лет. Фото: ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»

Петербургскому дубу около 300 лет. Фото: ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»

Петербургский дуб-ровесник императора Петра I попал в список голосования за главное дерево России 2022 года.

Как сообщили в городском правительстве, за звание российского дерева года поборется черешчатый дуб из природного заказника «Северное побережье Невской губы». Биологи предполагают, что ему больше 300 лет.

Дуб высотой 21 метр растет в смешанном лесу на поляне рядом с берегом Финского залива. В этом году дереву присвоили статус памятника живой природы.

В конкурсе «Российское дерево года» участвуют удивительные природные раритеты со всех уголков России. Голосование будет проходить до 1 августа, отдать свой голос можно на сайте www.rosdrevo.ru.

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