Петербург направил 34 млн рублей на зарплаты персоналу фуд-кортов

Власти Петербурга выделили дополнительные 34 миллиона рублей на компенсацию зарплат сотрудникам фуд-кортов и фуд-плейсов, которые в 2021 году закрывались из-за коронавирусных ограничений.

Как сообщили в Смольном, направленные из резервного фонда правительства Петербурга средства пойдут на компенсацию зарплаты персоналу фуд-кортов и фуд-плейсов, которые в прошлом году не работали с 1 января по 11 февраля и с 17 июня по 1 августа из-за ковидных ограничений. Соответствующее постановление городского правительства было подписано сегодня, 4 мая.

Дополнительные средства выделили, чтобы поддержать работу фуд-кортов и фуд-плейсов и помочь им сохранить рабочие места.

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