Петербург направил 34 млн рублей на зарплаты персоналу фуд-кортов

Петербург направил 34 млн рублей на зарплаты персоналу фуд-кортов
Смольный выделил средства для работников фуд-кортов. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Власти Петербурга выделили дополнительные 34 миллиона рублей на компенсацию зарплат сотрудникам фуд-кортов и фуд-плейсов, которые в 2021 году закрывались из-за коронавирусных ограничений.

Как сообщили в Смольном, направленные из резервного фонда правительства Петербурга средства пойдут на компенсацию зарплаты персоналу фуд-кортов и фуд-плейсов, которые в прошлом году не работали с 1 января по 11 февраля и с 17 июня по 1 августа из-за ковидных ограничений. Соответствующее постановление городского правительства было подписано сегодня, 4 мая.

Дополнительные средства выделили, чтобы поддержать работу фуд-кортов и фуд-плейсов и помочь им сохранить рабочие места.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Tele2 прокачала мобильный интернет для дачников.

новости СПб поддержка субсидии фуд-корты фуд-плейсы


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург направил 34 млн рублей на зарплаты персоналу фуд-кортов
Из-за разводки моста через Свирь 5 мая закроют трассу «Кола»
Еще три кикшеринга в Петербурге согласились работать по новым правилам
Китайские врачи развеяли три основных мифа о воде
Петербургский 300-летний дуб номинировали на звание «Российского ...
Пережившая инсульт актриса Проклова рассказала о своем восстановлении
Стилист рассказала, какие вещи делают образ дешевым
Tele2 прокачала мобильный интернет для дачников