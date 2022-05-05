В Пулково 5 мая отменили 13 рейсов и задержали еще 2

В Пулково 5 мая отменили 13 рейсов и задержали еще 2. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Пулково 5 мая отменили 13 рейсов и задержали еще 2. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В петербургском аэропорту Пулково в четверг, 5 мая, задерживаются два рейса, при этом вовсе отменены 13 самолетов.

На настоящий момент из запланированных рейсов уже не состоялось 6, еще 7 самолетов не вылетят по расписанию после 9 утра. По расписанию уже не были осуществлены рейсы в Ереван, Москву, Симферополь, Геленджик, Ростов-на-Дону и Анапу.

Согласно онлайн-табло Пулково также будут отменены самолеты в Краснодар, Ростов-на-Дону (ранее был утвержден на 10:15 и 15:35), Берлин, Симферополь (ранее был утвержден на 16:35), Чита, Нур-Султан.

Еще два рейса по расписанию вылетят позже запланированного. Речь идет о самолете в Москву на 9:20 (теперь отправится в 10:55) и рейсе Санкт-Петербург-Чита на 17:20 (теперь 19:00).

Остальные рейсы должны отправиться в путь согласно расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 4 мая, в петербургском аэропорту Пулково отмели 11 авиарейсов. Часть самолетов не улетели по российским направлениям.