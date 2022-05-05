Учащийся школы Красносельского района создал «идеальный пельмень»

В Петербурге появился эталон пельменя. Ученик 11 класса школы №237 Красносельского района показал, как должен выглядеть качественный продукт.
Презентация пельменя состоялась в школьном конференц-зале. Оценивали продукт члены комиссии, которые состояли из преподавательского состава и представителя Всероссийского научно-исследовательского института метрологии имени Менделеева. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Своим проектом учащийся занимался на протяжении двух лет. В первой части им была проведена дегустация известных марок пельменей среди своих одноклассников, после этого выявлены предпочтения. Потом, собрав «лидеров мнений», молодой человек выработал свою рецептуру приготовления пельменя «с лучшим вкусом и оптимального размера».
Правда, секрет своего рецепта ученик 11 класса так и не раскрыл.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургское управление Роспотребнадзора рассказало, какие продукты могут благоприятно сказаться на здоровье человека в последний весенний месяц.