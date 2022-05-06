В деле о загадочной смерти гражданина с Новоизмайловского проспекта появился подозреваемый

В деле о загадочной смерти гражданина с Новоизмайловского проспекта появился подозреваемый. Фото: pixabay

В деле о загадочной смерти гражданина с Новоизмайловского проспекта появился подозреваемый. Фото: pixabay

Второго мая в туалете своей квартиры дома 45 по Новоизмайловскому проспекту был обнаружен труп 38-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти. В деле появился подозреваемый.

Вчера, 5 мая, на Ленинском проспекте, у дома 130, корпус 6 правоохранительные органы задержали 41-летнего гражданина, которые подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в последствии повлекшем смерть пострадавшего. Как стало известно Gazeta.SPB, уголовное дело по факту произошедшего было также возбуждено 5 мая.

В результате судебно-медицинского исследования трупа погибшего выяснилось, что у него есть признаки насильственной смерти, а именно: закрытая тупая травма груди и живота с разрывом печени и перелом рёбер, осложнившееся кровоизлиянием в брюшную полость.

В настоящий момент подозреваемый находится в ИВС. До этого мужчина уже был приговорен к лишению свободы в колонии особого режима сроком 9 лет за аналогичное преступление.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в правоохранительные органы Красносельского района обратилась мама двоих детей заявившая об изнасиловании своей дочери.