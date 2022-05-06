Диетолог рассказала, кому не желательно есть сыр

Диетолог рассказала, кому не желательно есть сыр. Фото: pixabay

Диетолог рассказала, кому не желательно есть сыр. Фото: pixabay

Некоторым группам людей с определенными заболеваниями крайне не рекомендуется употреблять в своем рационе сыр.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, кому желательно не налегать на сыр. По мнению эксперта, сыр в большом количестве противопоказан людям с гипертонической болезнью, так как этот продукт содержит большое количество солевых компонентов, что в свою очередь обязательно отразиться на состоянии сосудистой стенки и уровне артериального давления. Об этом эксперт поделилась с «Москвой 24».

Кроме того, сыр лучше не есть людям с заболеванием почек, потому что при злоупотреблении продуктом в организме задерживается жидкость.

Еще одной группой людей, которым сыр в рационе противопоказан, являются пациенты с мигренью. Диетолог заметила, что в состав сыра может входить большое количество гистаминоподобных компонентов, поддерживающих проявление мигренозных проблем.

Тем, у кого противопоказаний нет, врач посоветовала есть сыр примерно 3 или 4 раза в неделю, но при этом не забывать добавлять в пищу продукты растительного происхождения.

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