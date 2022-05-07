КГИОП обратится в суд из-за сбитой лепнины с домов на Петроградской стороне

КГИОП обратится в суд из-за сбитой лепнины с домов на Петроградской стороне
КГИОП требует восстановить сбитую лепнину. Фото: КГИОП

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) готовит иски с требованием восстановить отбитые элементы декора на двух исторических домах на Петроградской стороне.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет «Доме дешевых квартир Императорского человеколюбивого обществ», расположенном на улице Большая Зеленина, 13, и «Доме А.С. Савина» на Большой Пушкарской улице, 1/8. Эти жилые здания признаны объектами культурного наследия.

Дом Савина. Фото: КГИОП
Дом Савина. Фото: КГИОП

В суде КГИОП потребует от ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района» в течение полугода отремонтировать фасады зданий и восстановить утраченный декор. В адрес УК также направлены предостережения.

Дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого обществ. Фото: КГИОП
Дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого обществ. Фото: КГИОП

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что КГИОП требует возбудить уголовное дело после пожара в исторической усадьбе в Ломоносове.

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