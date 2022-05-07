КГИОП обратится в суд из-за сбитой лепнины с домов на Петроградской стороне

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) готовит иски с требованием восстановить отбитые элементы декора на двух исторических домах на Петроградской стороне.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет «Доме дешевых квартир Императорского человеколюбивого обществ», расположенном на улице Большая Зеленина, 13, и «Доме А.С. Савина» на Большой Пушкарской улице, 1/8. Эти жилые здания признаны объектами культурного наследия.

В суде КГИОП потребует от ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района» в течение полугода отремонтировать фасады зданий и восстановить утраченный декор. В адрес УК также направлены предостережения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что КГИОП требует возбудить уголовное дело после пожара в исторической усадьбе в Ломоносове.