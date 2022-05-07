Клещи за неделю покусали 380 петербуржцев

Клещ. Фото: Рixabay
Клещи покусали 380 петербуржцев. Фото: Рixabay

В больницы Петербурга за прошлую неделю обратилось 380 человек, укушенных клещами.

Как сообщает петербургский Роспотребнадзор, среди пострадавших от укусов клещей на неделе с 29 апреля по 5 мая было 85 детей в возрасте до 17 лет.

Большинство из обратившихся к медикам были укушены на территории Ленобласти, но 42 человека встретились с клещами в Петербурге. В Пушкинском районе клещи покусали 21 человека, в Приморском и Красногвардейском — по четыре человека, в Выборгском и Красносельском — по три, в Курортном, Московском и Кировском — по два, и одного человека укусили в Колпинском.

Случаев заболевания инфекциями, передающимися клещами, в Северной столице пока не зарегистрировано.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев с питомцами предупредили о проснувшихся клещах.

клещи новости СПб Роспотребнадзор


 

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