Россияне массово отменяют бронирования в отелях Крыма на май и июнь

Крымские отели в этом туристическом сезоны столкнулись с проблемами с загрузкой. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Крымские отели в этом туристическом сезоны столкнулись с проблемами с загрузкой. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Россияне начали массово отказываться от забронированных номеров в отелях Крыма на май и июнь из-за закрытых аэропортов на юге страны.

Как сообщает РИА Новости, крымские отели в этом туристическом сезоны столкнулись с проблемами с загрузкой — в среднем заняты до 40-45% номеров. В некоторых гостиницах объемы бронирований достигают 60%, но лишь потому, что туристы ожидают возобновления авиасообщения с Крымом.

По мнению президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова, в таких условиях отели Крыма остро нуждаются в поддержке властей. Крымская туриндустрия опасается, что сезон выйдет очень слабым.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Росавиация приняла решение продлить до 13 мая ограничения полетов в южные регионы. Временный запрет распространяется на полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.